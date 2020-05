Gutachten: Politik muss mehr fürs Klima tun

Die Corona-Pandemie führt in diesem Jahr zum stärksten Rückgang bei den CO2-Emissionen, den es je gegeben hat. Doch wahrscheinlich ist das eine einmalige Angelegenheit. Es besteht die Gefahr, dass Umwelt- und Klimaschutz im Zeichen von Corona in den Hintergrund gedrängt werden. Das sehen auch die Wissenschaftler des Sachverständigenrates für Umweltfragen so.