Millionen weitere Kinder von Armut bedroht

Rund zwei Drittel der in Armut aufwachsenden Kinder leben den Hilfswerken zufolge in Afrika südlich der Sahara und in Südasien. Von dem Anstieg der Kinderarmut wegen Corona könnten aber Europa und Zentralasien am stärksten betroffen sein. In diesen Teilen der Welt rechnen die Organisationen mit einem Anstieg von bis zu 44 Prozent.