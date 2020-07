"Ganz einfach - wer sich nicht testen lassen will, muss 14 Tage in Quarantäne", so Kalayci. Um das zu überwachen, werden Reisende aus Flugzeugen, Schiffen, Bussen und Bahnen verpflichtet, sogenannte Aussteigerkarten auszufüllen, "so dass wir eine Erfassung von den Reisenden haben". Zudem werde es stichprobenartige Prüfungen und Kontrollen mithilfe des Innenministeriums geben.