Barr etwa hielt kurz nach dem 13. Februar, an dem er die meisten seiner Aktien verkauft hatte, eine Rede in Washington. Vor einem äußerst überschaubaren Publikum der North Carolina State Society sagte er in ernstem Ton schwere Auswirkungen des Virus voraus, sprach bereits von Schulschließungen und davon, dass das Virus viel aggressiver sei als alles, was man in der jüngeren Geschichte gesehen habe.