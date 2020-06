"In der Zwischenzeit werden wir chinesischen Fluggesellschaften erlauben, die gleiche Anzahl planmäßiger Passagierflüge durchzuführen, wie die chinesische Regierung unseren erlaubt." Vorerst also keine. Präsident Donald Trump könne die Anordnung vor dem 16. Juni in Kraft setzen, teilte das Ministerium mit.