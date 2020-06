Besonders deutlich ist der Anstieg im Süden der USA. Die Bundesstaaten Texas und Florida registrierten ihre höchsten Infektionsraten seit Beginn der Krise. Die Bundesstaaten New York, New Jersey und Connecticut ordneten deshalb an, dass aus mehreren Staaten des Südens kommende Reisende in Quarantäne müssen. Bei Verstößen drohen Geldstrafen von bis zu 5.000 US-Dollar.