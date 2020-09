Wenn selbst im besten Fall 100.000 bis 240.000 Amerikaner der Pandemie zum Opfer fallen, dann lieber jetzt alles tun, um noch Schlimmeres zu verhindern. Eine vorschnelle Rückkehr in den Normalzustand mit katastrophalen Folgen wäre den Wählern noch schwerer zu vermitteln. Ja, Trump wirft sich endlich in den Kampf gegen das Virus, weil es ihm - sogar in erster Linie - um seine Wiederwahl geht. Das mag zynisch klingen, aber es ist absolut legitim und es ist richtig.