In Berlin ist es so, dass neben dem Versammlungsrecht auf Grund des Infektionsschutzgesetzes - das ist das Gesetz, das die ganzen Corona-Maßnahmen trägt - Corona-Verordnungen durch die Landesregierung, also den Senat, erlassen wurden. Wenn man sich diese Verordnungen, die sich regelmäßig basierend auf neuen Erkenntnissen zum Coronavirus geändert haben, in Bezug auf Versammlungen anschaut, ist das ganz interessant.