Dabei ist das Infektionsgeschehen in Deutschland noch vergleichsweise gering. Gemessen an der Bevölkerung ist die Zahl der Neuinfektionen in manchen Nachbarländern derzeit zehnmal so hoch. Aber bleibt das so? Christian Drosten, Virologe an der Berliner Charité, hat im heute journal die wichtigsten Fragen beantwortet.