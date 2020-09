Dass es in Deutschland nur wenige schwere Fälle von Covid-19 gibt, hänge auch damit zusammen, so Protzer im ZDF, dass sich im Schnitt vor allem jüngere Menschen anstecken.



Trotzdem: Die Zahl der Neuinfektionen steigt, der Herbst steht vor der Tür. Mit ihm vermutlich auch die nächste Grippewelle. Und die Zahl der freien Intensivbetten liege in Deutschland derzeit vielerorts bei Null, so Protzer. Das liege zwar nicht an Corona-Patienten, dabei handle es sich auch um den "Delay" aus dem Sommer, als viele Operationen verschoben wurden. Auch sei ein Mangel an Intensivbetten für den Herbst normal.