Ein Ausweg aus dieser Situation ist die sogenannte Vorquarantäne. Virologe Dr. Christian Drosten hatte dieses Konzept für Weihnachten bereits Anfang Oktober in einem Interview mit der "ZEIT" ins Gespräch gebracht: Demnach sollen "Menschen einige Tage, optimalerweise eine Woche, vor dem Familienbesuch mit Oma und Opa soziale Kontakte so gut es geht vermeiden." So könnte sichergestellt sein, dass man nicht mit dem Virus in Kontakt gekommen ist.