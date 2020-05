Doch dann kam: Corona. Nun entzündet sich an der Formalie von einst ein neuer Konflikt in der Koalition, den vor allem die Innenpolitiker der Union vorantreiben: Kann Deutschland weiterhin jährlich zehntausende Geringqualifizierte aus dem Westbalkan aufnehmen? Oder, grundsätzlich gefragt: Wieviel Abschottung darf's denn sein in dieser Krise?