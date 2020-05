Während die Zahl der Neuinfektionen in Westeuropa abnehme, nehme sie in Osteuropa, Afrika, Südostasien, dem östlichen Mittelmeer und anderen Regionen zu, so Tedros. "Die Pandemie erteilt uns viele schmerzhafte Lektionen, insbesondere die Wichtigkeit eines starken nationalen und regionalen Gesundheitssystems."



Der momentane Trend zeige jedoch, dass mehr als fünf Millionen Menschen essenzielle Dienste bis 2030 nicht zur Verfügung haben werden, sagte Tedros mit Bezug auf den Zugang zu Mitarbeitern des Gesundheitssystems, medizinische Basisdienstleistungen oder fließendes Wasser in Krankenhäusern.