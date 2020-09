Vor allem der Umgang der WHO mit der Ebola-Krise 2014 wurde weltweit kritisiert. Mehr als 1.000 Menschen starben damals in Westafrika, bevor die WHO einen PHEIC-Notstand erklärte. Ein Untersuchungsbericht im Jahr darauf kritisierte, dass die WHO mit der Krise überfordert gewesen sei. In frühen Stadien der Ebola-Ausbreitung hätten "Warnungen wichtige Entscheider nicht erreicht oder diese hätten sie nicht ernst genommen". "Es gab die Hoffnung, die Krise durch gute Diplomatie anstatt durch Notfallmaßnahmen bewältigt werden kann", so der Bericht.



Die WHO wird von Regierungen immer wieder politisch unter Druck gesetzt, einen Notfall nicht zu früh auszurufen, da die wirtschaftlichen Auswirkungen immens sein können. Häufig ist die WHO auch damit konfrontiert, dass Krisen des Gesundheitswesens in Diktaturen auftreten oder dass Menschen am Rand der Gesellschaft besonders stark betroffen sind. Soziale und politische Konflikte erschweren oft die Krisenbewältigung.