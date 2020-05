.... ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Genf. Sie wurde am 7. April 1948 mit dem Ziel gegründet, für alle Völker das höchstmögliche Gesundheitsniveau zu erreichen. Die WHO zählt heute 194 Mitgliedsstaaten und wird seit 2017 von Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus geleitet. Neben dem Hauptsitz gibt es sechs Regionalbüros und 150 Länderbüros. Nach eigenen Angaben zählt die WHO etwa 7.000 Mitarbeiter.



Die WHO soll nicht nur Soforthilfe bei Katastrophen leisten, sondern sie soll auch gesundheitliche Entwicklungen weltweit überwachen und bewerten, darunter etwa auch Ernährung und sanitäre Verhältnisse. Sie ist federführend in der Forschung zu Gesundheit sowie im Aufstellen von Normen und Standards; zu ihren Aufgaben zählt etwa die Entwicklung von Tests, Medikamenten und Impfstoffen.



Quelle: KNA