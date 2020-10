Mehrere in weltweiten Testreihen überprüfte, potenzielle Medikamente gegen das Coronavirus haben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wenig oder keinen Nutzen gezeigt. Das geht aus Daten der von der WHO koordinierten Solidaritätsstudie hervor, die bislang aber nicht in einem begutachteten Fachjournal erschienen sind.