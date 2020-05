Altmaier: Exit nur in "vertretbarem Maß"

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hält weitere Lockerungen der Einschränkungen für die Wirtschaft in der Corona-Krise für möglich, aber nur schrittweise und vorsichtig. Es müsse stets gewährleistet sein, dass es nicht zu Rückschlägen im gesundheitlichen Bereich komme und dann wieder zu Zwangsschließungen von Läden, sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin nach Beratungen mit 29 Branchenverbänden.