Angedeutet hatte sich zuletzt, dass die Koalition unter anderem die Hürden für Firmen senken will, Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. Im Raum stehen auch sogenannte Überbrückungskredite, um Unternehmen kurzfristig finanziell zu helfen, ebenso Bürgschaften oder Steuerstundungen.



Die SPD hatte vorgeschlagen, den eigentlich für 2021 geplanten Abbau des Solidaritätszuschlags auf diesen Sommer vorziehen, um die Nachfrage anzukurbeln. Zudem hatten die Sozialdemokraten ihre Forderung nach mehr staatlichen Investitionen in die Infrastruktur erneuert.