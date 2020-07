Ute Teichert sieht aber Bedarf für "mehr als 10.000 neue Stellen für Fachkräfte" in den Gesundheitsämtern. Tatsächlich ist die Zahl der Ärztinnen und Ärzte in Gesundheitsämtern zwischen 1995 und 2018 um mehr als ein Drittel gesunken - von 3.830 auf knapp 2.500. Ein Grund dafür dürften auch die Verdienstunterschiede sein. Ein Facharzt in Hessen verdient im öffentlichen Gesundheitsdienst in der ersten Gehaltsstufe brutto etwa 1.000 Euro weniger pro Monat als ein vergleichbarer Arzt in einem Krankenhaus. Das ergab eine Anfrage der FDP im hessischen Landtag Ende 2019.