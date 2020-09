Flüchtlinge in einem Boot auf dem Mittelmeer. Archivbild

Quelle: Emilio Morenatti/AP/dpa

Die zyprischen Sicherheitskräfte haben einem Schiff mit etwa 100 Migranten an Bord das Anlegen in Zypern wegen der Corona-Krise verweigert. Wie der Sprecher der Polizei, Christos Andreou, weiter mitteilte, boten die Besatzungen von Schiffen der Küstenwache den Menschen an Bord Proviant und Treibstoff an.



Diese hätten es aber abgelehnt. Das Schiff bewege sich außerhalb der zyprischen Hoheitsgewässer südöstlich der Mittelmeerinsel. Die Migranten sollen aus arabischen Staaten stammen, berichtete der zyprische Staatsrundfunk.