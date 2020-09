André Hahn (Die Linke) findet gerade dies "besonders schlimm und unverzeihlich". Laut Hahn hätte der BND die Regierung damals darüber informieren müssen und "die Bundesregierung hätte diplomatisch agieren können und müssen auf diese Dinge". Dies sei aber offenbar nicht geschehen. Und natürlich stelle sich auch die Frage, "was hat denn der BND aus dieser Operation in den letzten Jahren für Informationen bekommen", so Hahn.