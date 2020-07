Cryptoleaks: Wie BND und CIA alle täuschten

Es war ein Treffen unter Freund und alten Bekannten. Im September 1999 versammeln sich Veteranen der westlichen Geheimdienste auf dem Teufelsberg in Berlin. Die ehemalige Spionagestation diente den US-Sicherheitsbehörden im Kalten Krieg zum Abhören des gegnerischen Funkverkehrs.



Die Teilnehmer des Treffens sind stolz, denn sie haben über Jahrzehnte gemeinsam eine Operation gesteuert, die mehr, und wohl auch brisantere, Erkenntnisse geliefert hat, als jede andere zuvor: Rubikon - das Abhören und Entschlüsseln der Regierungskommunikation von mehr als einhundert Staaten. Wie schade wäre es doch, wenn die Erfolgsgeschichte nicht für die Nachwelt irgendwie erhalten bliebe. Also beschließen die Agenten, einen Abschlussbericht zu erstellen, eine Art Chronik.



Den ersten Aufschlag macht die CIA. Ihr 96-seitiger Bericht ist nach zwei Jahren fertig - so detailliert, wie nötig, um die Abläufe zu dokumentieren, ohne zu genau die gewonnenen Erkenntnisse darzulegen. Es wären sonst sicher zehntausende von Seiten geworden. Die deutschen Freunde bekommen zwei Exemplare überschrieben mit dem Wort "Minerva", dem Decknamen, den die CIA der Schweizer Crypto AG gegeben hatte. Beim Bundesnachrichtendienst hieß sie "Rubikon".



Der damalige BND-Präsident, Ernst Uhrlau, gibt den früheren Beteiligten der Operation daraufhin grünes Licht, ihre Sicht der Dinge aufzuschreiben. Das CIA-Dokument und die Analysen aus Deutschland sind die #Cryptoleaks, die zum Ausgangspunkt der Recherchen von ZDF Frontal 21, der Washington Post und der Rundschau des Schweizer Fernsehens SRF wurden. Wie wir sie bekamen und von wem, muss geheim bleiben.



Im ZDF bekamen die Recherchen ebenfalls einen Decknamen: "Projekt Eule" - in Anlehnung an den Titel des CIA-Berichts. Denn MINERVA, die römische Göttin der Weisheit, wird meist mit dem ihr zugeordneten Tier dargestellt - der Eule.