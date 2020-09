Mit anderen Worten: Deutschland und die USA haben mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Massenmord an Zehntausenden von Menschen und den Morden an Anführern der Opposition in Europa und anderen Ländern gewusst. Nach einem CIA-Dokument von 1976, so die "Washington Post", habe die US-Regierung über ihre Botschafter den jeweiligen Staaten ihre "ernste Sorge (…) über die mutmaßlichen Mordanschlagspläne in der Operation Condor" übermittelt.