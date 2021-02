Doch mittlerweile häuft sich die Kritik an Söders Regierungsstil - auch in den eigenen Reihen. Parteiaustritte und sinkende Umfragewerte sind die Folge. Doch all dies sei in der jetzigen Situation nicht entscheidend, sagt der CSU-Chef in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Im Moment seien alle "gestresst und genervt und einige auch schlichtweg mit ihrer Situation auch überfordert, was ganz normal ist".