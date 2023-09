Söders harte Kritik an der Ampel-Koalition, die Forderung nach einem Weiterbetrieb der AKWs, all das nehmen viele als taktisch war. Auch wenn sie inhaltlich zustimmen, glauben sie nicht, dass eine wirkliche Überzeugung dahintersteht. Zu oft hat der CSU-Chef seinen Kurs in der Vergangenheit "korrigiert". In der CSU sieht man das durchaus differenziert. Söder müsse - wie jetzt auch wieder in der Migrationspolitik - eine harte, konservative Linie fahren heißt es.