Markus Söder mit 87,6 Prozent als CSU-Chef wiedergewählt

Markus Söder ist zum Auftakt des CSU-Parteitags in Nürnberg im Amt des Parteivorsitzenden bestätigt worden. Söder erhielt 600 Ja- und 85-Stimmen, was eine Zustimmungsrate von 87,6 Prozent bedeutet.



Knapp zwei Wochen vor der Bundestagswahl bekräftigte Söder in einer gut einstündigen Rede den Anspruch von CDU/CSU: "Wir wollen keinen Linksrutsch in Deutschland. Wir wollen Armin Laschet als Kanzler haben statt Olaf Scholz oder Annalena Baerbock."