CSU-Parteitag : Sie können nicht ohne Söder

Eine Analyse von Markus Söder kommt ohne einen Rückblick nicht aus. Auch und weil sich seit seinem Aufstieg an die Spitze von Freistaat und Partei so vieles getan hat: Die AfD ist in den bayerischen Landtag eingezogen, die Corona-Krise hat Deutschland heimgesucht und nun auch noch der Krieg in der Ukraine, mit massiven Auswirkungen auf den Alltag der Menschen in Bayern.