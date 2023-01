Auch die berufliche Bildung will die CSU auf stärkere Füße stellen. So soll die Meisterausbildung ab 2024 kostenfrei sein. "Master und Meister sind gleich", so Söder. Etwa 100 Millionen Euro lässt sich das der Freistaat kosten. Der CSU-Chef vergisst dabei nicht, auf weitere soziale Wohltaten hinzuweisen. "Familiengeld, Pflegegeld und (kostenlose) Meisterausbildung gibt es nur in Bayern", so Söder.