Noch seien viele Wählerinnen und Wähler unentschlossen, um diese Menschen wolle die Union nun kämpfen. Am 26. September stehe eine "Richtunsgwahl" an, so Weber - etwa bei den Fragen Steuersenkungen versus Steuererhöhungen oder der Umwelt- und Klimapolitik, bei der man einen Weg "mit der Wirtschaft statt gegen die Wirtschaft" finden müsse.