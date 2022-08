Als Anwalt müsse er aber seine Mandanten auf Lücken im Steuerrecht aufmerksam machen, sagte Berger. Ob der Mandant diese nutze, sei dann dessen Entscheidung. Der 71-Jährige hatte sich 2012 in die Schweiz abgesetzt, im Februar 2022 war er an Deutschland ausgeliefert worden. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Berger steht nicht nur in Köln, sondern parallel auch in Wiesbaden vor Gericht.