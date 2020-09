Umso erstaunlicher ist die gegenwärtige Ausstattung der Ministerien mit IT-Sicherheitsexperten. Knapp 2.800 Stellen haben die Bundesministerien dafür geschaffen. Doch in allen zusammen sind rund 700 davon unbesetzt - also etwa jede vierte. Noch größer ist der Mangel in dem Ministerium, in dem die meisten Experten arbeiten sollen: in Horst Seehofers Innenministerium und im ihm unterstellten Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Hier ist sogar jede dritte Stelle offen.