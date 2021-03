Für eine sozialdemokratisch geführte Regierung mitten in Europa sind es Formulierungen, die aufhorchen lassen: Dänemark hat in dieser Woche angekündigt, den Anteil von Menschen "nicht-westlicher" Herkunft binnen zehn Jahren in Wohngebieten des Landes auf 30 Prozent zu drücken. Verhandlungen darüber will die Regierung in Kopenhagen umgehend aufnehmen.