Frederiksen, die seit Juni 2019 an der Spitze der sozialdemokratischen Minderheitsregierung steht, musste in den letzten Wochen einen Popularitätsverlust hinnehmen. Hintergrund ist die Entscheidung der Regierung während der Corona-Pandemie, die gesamte dänische Nerzpopulation in Gefangenschaft zu töten, um so eine Mutation des Virus an der Ausbreitung zu hindern.