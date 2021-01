Günther kündigt an, dass sein Bundesland in der nächsten Woche einen Vorschlag unterbreiten werde, "wo es darum geht, auch feste Werte dort zu definieren". Dabei sei eine Inzidenz von 50 zwar ein Wert, der wichtig sei, weil "bis zu diesem Wert unsere Gesundheitsämter in der Lage sind, auch Nachverfolgungen durchzuführen".