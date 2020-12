Mehr als ein Jahr lang hielten Umweltaktivisten Teile des Dannenröder Waldes besetzt. Sie hatten Baumhäuser in zwanzig Metern Höhe gebaut, Barrikaden auf Wegen errichtet, sich in Tripods - dreibeinige Holzkonstruktionen - gehängt, um den Wald vor der Abholzung zu schützen. Vergeblich. Am 1. Oktober, mit Beginn der Rodungssaison, starteten die Baumfällungen für den Weiterbau der Autobahn 49. Insgesamt mussten 85 Hektar Wald gerodet werden.