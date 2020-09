Katrin Suder

Diesen Vorwurf würde ein Untersuchungsausschuss des Bundestags gerne aufklären. Aber es ist nicht ganz klar, ob er dazu in der Lage sein wird. Zwar könnten die beiden Diensthandys der Ministerin Aufschluss über die Beraterverträge geben. Doch auf beiden Handys, die von der Leyen in ihrer Zeit als Verteidigungsministerin genutzt hat, fehlen Daten.



SMS der Ministerin sind unwiderbringlich gelöscht. Das räumt das Verteidigungsministerium in einem Bericht an den Verteidigungsausschuss ein. Den Bericht hatte von der Leyens Nachfolgerin, Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), in Auftrag gegeben. Er liegt dem ZDF-Hauptstadtstudio vor.