Sassolis Tochter Livia zitierte aus der Weihnachtsbotschaft ihres Vaters in seiner Funktion als EU-Parlamentspräsident, die er wenige Tage vor seinem letzten Krankenhausaufenthalt verfasst hatte. In dieser Botschaft hatte er beklagt, dass Europas "Grenzen in einigen Fällen zu Grenzen zwischen dem, was moralisch ist, und dem, was unmoralisch ist, zwischen Menschlichkeit und Mangel an Menschlichkeit" geworden seien.