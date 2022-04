Hofreiter sei ein Beispiel, antwortete de Maizière, um daraufhin erneut Kritik an der gesamten Ampel-Koalition zu üben: "In so einer Frage macht man, wenn es den Streit gibt, einen Koalitionsausschuss, (…), es wird eine gemeinsame Kommunikation erarbeitet und dann halten sich alle an die Linie." Und weiter: "Der Koalitionsfriede, ein geschlossener Auftritt nach außen, ist in so einer Lage außen- und sicherheitspolitisch nötig. (…) Da erzählt nicht zwei Wochen vorher jeder was anderes."