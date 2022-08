Das Interessante ist, dass er gleichzeitig Olearius angerufen und ihn aufgefordert hat, das Schreiben an den Finanzsenator Tschentscher zu geben. Der hat es dann hinunter in die Verwaltung geschickt mit seinen Anmerkungen. Und insofern könnte man zumindest sagen, dass diese Einflussnahme im Prinzip für Herrn Tschentscher belegt ist, wenn man das so wertet, wie Herr Scholz das gewertet hat. Nämlich, dass so ein Schreiben in einem laufenden Steuerverfahren durch einen Politiker mit dessen Anmerkungen in die Finanzverwaltung zu schicken, problematisch ist.