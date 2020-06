Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd am 25. Mai bei einem Polizeieinsatz in den USA hat auch in Deutschland zu einer Diskussion über Rassismus auf breiter Ebene geführt. So hat die neue Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl (SPD), zu Wachsamkeit auch in den Streitkräften aufgerufen.