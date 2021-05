Viele Demonstrationen zum Gaza-Konflikt

Zahlreiche Demonstranten haben am Samstag im Nahost-Konflikt Solidarität mit Palästina gefordert. Bei den Veranstaltungen in verschiedenen Städten blieb es bis zum frühen Abend friedlich. Nach Schätzungen eines dpa-Reporters nahmen in

Berlin Hunderte Menschen teil. In Leipzig sprach die Polizei von rund 200 Teilnehmern. Auf Plakaten forderten die Demonstranten unter anderem "Freiheit für Palästina", "Stoppt den israelischen Terror" und "Jerusalem ist und bleibt Hauptstadt Palästinas".