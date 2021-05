Antisemitische Parolen auf offener Straße, verbrannte israelische Flaggen. Offene Judenfeindlichkeit scheint in Deutschland mit dem Nahost-Konflikt wieder salonfähig zu werden. Aber es gibt auch viele Gruppen und Organisationen, die dagegen halten. Zum Beispiel am Freitagabend in Gelsenkirchen vor der jüdischen Synagoge.