"Die öffentliche Ordnung wurde in Singapur durch ein handgemaltes Smiley durchgeschüttelt", titelte das Blatt. Und schrieb, dass in Singapur Smiley-Gesichter nicht so unschuldig daherkämen wie sie aussehen. "Singapur hat sich zur weltweiten Lachnummer gemacht", sagt Phil Robertson, stellvertretender Direktor von Human Rights Watch in Asien. Die Behörden hätten das Foto einfach ignorieren sollen.