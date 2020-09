Bislang trat der frühere New Yorker Bürgermeister Mike Bloomberg im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten in erster Linie in selbst finanzierten TV-Spots auf. Bei den US-Vorwahlen in Iowa und New Hampshire trat er gar nicht erst an. Ebenso wenig präsent war der 77-Jährige bei den bisherigen TV-Debatten der Kandidaten.