Denis Nikitin : Russischer Rechtsradikaler kämpft für Ukraine

In den 2010er Jahren stieg Denis Nikitin zu einer der Schlüsselfiguren der internationalen Hooligan- und Neonaziszene auf. Nikitin trat nicht nur bei neonazistischen Veranstaltungen wie dem 2017 im thüringischen Themar stattgefundenen Rechtsrockkonzert "Rock gegen Überfremdung" als Redner auf, sondern gab auch europaweit Kampfsportseminare für rechtsextreme Parteien wie der PNOS in der Schweiz.



Eine zentrale Rolle spielte dabei sein 2008 gegründetes Label "White Rex". Dabei handelt es sich nicht nur um eine Modemarke, die sich europaweit bei Hooligans und Rechtsextremen großer Beliebtheit erfreute. Unter dem Label organisierte Nikitin auch mehrere Kampfsportevents. Zuerst in Russland, unter dem Titel "Geist des Kriegers", ab 2013 auch in Europa. In Deutschland war Nikitin beim "Kampf der Nibelungen" involviert, dem größten neonazistischen Kampfsportevent in Deutschland und Europa. Dieses fand von 2013 bis 2018 jährlich in unterschiedlichen Städten statt. Seit 2019 konnten Kommunen und Behörden die Veranstaltung juristisch verhindern.



Denis Nikitin und sein Label propagieren eine gesunde Lebensweise, um sich für den Kampf der Zivilisationen vorzubereiten. Was Nikitin nicht daran hinderte, auch mit Drogen Geschäfte zu machen. 2019 machte "Der Spiegel" publik, dass Nikitin eigentlich Denis Kapustin heißt und 2001 mit seiner Familie als Kontingentflüchtling, offiziell also als Jude aus der ehemaligen Sowjetunion nach Köln kam, wo seine Familie bis heute lebt.



In der Hooliganszene des 1. FC Köln sammelte er auch erste Gewalterfahrungen. In demselben Jahr, indem "Der Spiegel" seine Enthüllungen publik machte, bekam Nikitin ein zehnjähriges Einreiseverbot in den Schengen-Raum. "Seitdem laufen die Geschäfte von Nikitin nicht mehr so gut, weswegen er auch an Einfluss in der rechtsextremen Szene in Europa verlor", sagt Robert Claus. 2018 verlagerte Nikitin seinen Lebensmittelpunkt nach Kiew.