Die Apartheid beginnt 1948: Als die burischen Nationalisten die Macht übernehmen, wird die Rassentrennung zur Staatsdoktrin. Immer neue Gesetze schränken die Rechte Schwarzer weiter ein. Ob Geschäfte, Behörde, oder öffentliche Transportmittel: sie alle sind jeweils nur für eine Rasse zugelassen. Auch Wohngebiete werden nach Hautfarbe getrennt.



Jeder Südafrikaner wird von Amts wegen einer Hautfarbe zugeteilt. Schwarze brauchen zusätzliche Passbücher, die sie ständig bei sich tragen müssen. Darin steht, wo sie sich aufhalten dürfen. In Weiß-Südafrika, so die neue Theorie, hielten sie sich nur vorübergehend auf, als eine Art Gastarbeiter.



Proteste gegen die neuen Gesetze werden mit Gewalt niedergeschlagen. 1960 erreicht die Brutalität des Regimes einen Höhepunkt: In Sharpeville demonstrieren Tausende gegen die Pass-Gesetze. Sie ziehen friedlich zur Polizeistation, um ihre Passbücher abzugeben. Dann fallen Schüsse. Am Ende sind 67 Demonstranten tot, die meisten von ihnen auf der Flucht in den Rücken geschossen.

Bildquelle: picture alliance/imageBROKER