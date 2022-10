"Wir müssen Gespräche dazu führen, wie wir die Kanzlerpartei dazu bringen, eine einheitliche, klare Linie zu fahren. Dieses Hin und Her beschädigt die Koalition und die Europäische Union. Wir sind in Brüssel als Deutschland unten durch. Das kommt davon, dass die Signale so widersprüchlich sind", sagt Lagodinsky. Es fehle an der Regierungsspitze an Krisenführung.