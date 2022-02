"Wenn sie das getan haben, dann gibt es einen besonderen Platz in der Hölle für diese Menschen, die Profit über Menschenleben stellen", sagt August Wildman in ihrer Wohnung im US-Bundesstaat North Carolina. Ihr Mann war Therapeut, hat Traumata von Soldaten in Afghanistan behandelt. Er verbrannte in einem Fahrzeug, das ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt hat.