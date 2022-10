Clivot spielt mit seinen Restzweifeln auf die Energieprobleme an, die es auch auf französischer Seite gibt. In dieser Woche verkündeten die Energiebetreiber eine ermutigende und eine bedenkliche Nachricht: Einerseits seien die Gasspeicher in Frankreich jetzt vollständig gefüllt. Andererseits bereiten die Atomkraftwerke, die weit über die Hälfte des französischen Stroms produzieren, Sorgen. So seien zwölf Atomkraftwerke in den vergangenen Monaten nur mit Ausnahmegenehmigungen am Netz geblieben.