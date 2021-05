Die Erklärung soll in Kürze von beiden Außenministern in Windhoek unterzeichnet werden. Sie soll noch vor der Bundestagswahl an die Parlamente gehen. In der zweiten Jahreshälfte will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Parlament Namibias um Vergebung bitten - Namibia, so heißt es, will der Bitte nachkommen.